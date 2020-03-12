Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Kalın, "Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildi. Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz" ifadelerini kullandı.

"BU HAFTA SONU BAŞLAMASI ÖNEM ARZ EDİYOR"

Kalın ayrıca "Şu anda Spor Bakanımız da toplantıdaydı. Kendisi de Futbol Federasyonu ve ilgililerle görüşecek. Bu hafta sonu itibarıyla başlaması önem arz ediyor" ifadelerini kullandı. 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 15 Mart Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İBRAHİM YILDIZ DUYURMUŞTU!

Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, bu sabah bir yazı kaleme almış ve spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını dile getirmişti. Yıldız, "Edindiğimiz bilgilere göre, gerekirse spor müsabakalarının bir iki hafta ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması öngörülüyor. Bu hafta sonuna kadar bu konuda bir karar bekleniyor…" ifadelerini kullanmıştı.