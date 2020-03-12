12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs hastalığı için pandemik açıklaması yapması korkuyu ister istemez arttırdı… Salgının ötesinde global bir tehlikeye işaret edilen açıklamada, hastalığın her yerde bulaşabilir özelliği olduğunu örgendik… Hatta virüsün mutasyona uğrayarak ikinci bir enfeksiyon salgınına neden olabileceği öne sürülüyor. Bu nedenle tüm ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi kaçınılmaz…
Türkiye bu konuda aldığı önlemlerle dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın objektif açıklamaları, uyarıları ve halkın titiz davranışı belki de koronavirüsün yayılmasını önleyen en önemli neden…
Avrupa’da virüsten en çok etkilenen İtalya oldu. Ölü sayısı 1000’e ulaştı. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Hatta, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanması gereken Sevilla-Roma ve İnter-Getafe maçları ertelendi. Yine İngiltere Manchester City – Arsenal maçını ileri bir tarihe aldı. PSG –B.Dortmund karşılaşması ise seyircisiz oynandı…
Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması ve uyarıları sonrası birçok üniversite ara tatillerini öne alırken, eğitimlerini okul yerine evden yapmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da gençlik faaliyetlerini erteledi. Bir çok toplantı ve konferans ise başka tarihlere kaydırıldı…
Görüldüğü gibi bir çok ülke virüs tehlikesi ile baş etmeye çalışıyor. Çağımızın en yaygın öldürücü hastalığı karşısında ne yazık ki henüz bir ilaç bulunamadı. Tek çare, temizlik…
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maçların seyircili oynanacağını açıkladı. Ancak, ülkemizde ilk vakanın duyulması ile birlikte Sağlık Bakanlığı yeni uyarı ve kararlar almak konusunda çalışıyor. Edindiğimiz bilgilere göre, gerekirse spor müsabakalarının bir iki hafta ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması öngörülüyor. Bu hafta sonuna kadar bu konuda bir karar bekleniyor…
Bu tür bir kararın alınması elbette en çok şampiyonluğa oynayan takımları zorlayacak. Bu hafta sonu yapılacak Galatasaray-Beşiktaş maç bunlardan birisi. Seyirci avantajını kullanmak isteyen Galatasaray böyle bir karar çıkmamasını umuyor haklı olarak…
Malatyaspor-Trabzonspor erteleme maçı öncesi stadın dezenfekte edilmesi önemliydi. Sanırız, bu hafta oynanacak tüm maçlarda bu uygulamayı göreceğiz. Yapılması kaçınılmaz bence…
Dünya ekonomisini tehdit eden virüsün sporu etkilemesi düşünülemez elbette. Dileriz, tehlike en az seviyeye indirilir. Maçların en önemli unsuru olan seyirciler tribünlerde yerini alır…
Yine de, Dünya Sağlık Örgütünün “pandemik” açıklamasından sonra seyircisiz maçlara doğru gidiyoruz gibi…
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