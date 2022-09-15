"Sessiz olun" cinayetinde sıcak gelişme!

İstanbul Esenyurt'taki, Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı "sessiz olun" uyarısının ardından bıçaklayarak öldüren şüpheliler Çetin K. ve Mazlum B. adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de suç makinesi çıktı
İstanbul'daki Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde, dün saat 18.45'te motosiklet kazası geçiren Mazlum B. ve Çetin K. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
TARTIŞMAYA MÜDAHALE ETTİ
DHA'da yer alan habere göre burada hastane personeliyle tartışmaya başlayan Mazlum B. ve Çetin K., taşkınlığa devam edince güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, olaya müdahale etti.
KALBİNDEN BIÇAKLA YARALADI
Şüphelilerden Çetin K., arbede sırasında Tuğrul Okudan'ı kalbinden bıçakladı. Ağır yaralanan Okudan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler Çetin K. ve Mazlum B.'nin suç kayıtları kabarık çıktı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüphelilerden Mazlum B.'nin farklı suçlardan 27, Çetin K.'nın ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
"YAVRUMUN BİR SUÇU YOKTU"
Tuğrul Okudan için düzenlenen tören öncesi konuşan acılı baba Hüseyin Okudan, "Benim yavrumun hiçbir suçu yoktu. Benim yavruma nasıl kıydı?
Ne kadar kötü bir kelime kullanabilir ki? Sadece sizlerden şunu rica ediyorum. Bunu hep haykıracağım 'Ona söyleyin ki, ne kadar mutlusun? Ne kadar huzurlusun?
"BUNUN GİBİLER SOKAKTA BARINMASIN"
Böyle bir acı yaşatılır mı? Bunları duysun, babasının vasiyeti olarak duysun. Benim sözlerim onun kulaklarında çınlasın. Gözlerinin önünden film şeridi gibi geçsin.
Duyduğum kadarıyla benim evladıma kıyan kişinin 21 suç dosyası varmış 22. suçu biz olduk. Onlar gibiler sokaklarda barındırılmasın. Başkalarının canları yanmasın" dedi.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Okudan için Esenyurt İmam Hüseyin Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Okudan'ın ailesi, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve çok sayıda seveni katıldı.
TABUTU TÜRK BAYRAĞINA SARILDI
Güvenlik görevlisinin tabutunun Türk bayrağına sarıldığı görüldü. Okudan'ın tabutuna sarılan baba ve ağabeyi uzun süre gözyaşı döktü.
TOPRAĞA VERİLDİ
Ağabeyi, Tuğrul Okudan'ın fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı. Cenaze namazı kılındıktan sonra Tuğrul Okudan’ın cenazesi Esenyurt Yeni Mezarlık'a defnedildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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