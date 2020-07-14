AA

Kentte Ş.A. idaresindeki 38 ADJ 521 plakalı kamyon, önünde kaza yapan 2 otomobile çarpmamak için manevra yapınca, arkasından gelen O.G'nin kullandığı 38 P 083 plakalı işçi taşıyan minibüs, elektrik direğine çarptı.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ile mesaiden dönen 9 işçi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.