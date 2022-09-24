Pençe-Kilit şehidine gözyaşlarıyla veda!

Irak'ın kuzeyinde 23 Eylül günü, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir mağarada PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, Malatya’da defnedildi.
BABA OCAĞINDA HELALLİK ALINDI
İHA'da yer alan habere göre sabah saatlerinde havayolu ile Malatya Erhaç Havaalanı'na getirilen şehidin naaşı ilk olarak baba ocağının bulunduğu Sancaktar Mahallesindeki evine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Şehir Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası askeri cenaze töreni düzenlendi.
DEVLET ERKÂNI VE VATANDAŞLAR KATILDI
Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Valimiz Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti Milletvekilleri Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, vatandaşlar ile şehidin aile yakınları katıldı.
AİLESİ VE 3 KARDEŞİ GÖZYAŞINA BOĞULDU
Nişanlı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehit Serkan Erkuş'un babası Niyazi Erkuş ve annesi Sunay Erkuş törende güçlükle ayakta durabilirken, 3 kardeşi de gözyaşlarına boğuldu.
MALATYA ŞEHİTLİĞİ'NE GÖTÜRÜLDÜ
İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı askeri top arabasına konularak tekbirlerle Malatya Şehitliği'ne getirildi.
GÖZYAŞLARIYLA VEDA EDİLDİ
Burada gözyaşları arasında defnedilen Şehit Üsteğmen Serkan Erkuş'un tabutuna sarılan Türk Bayrağı ve fotoğrafı ise Bakan Yanık tarafından baba Niyazi Erkuş'a verildi.
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