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Otomobile bindi! Aracı çalıştırdı! Sonra polis alarma geçti!

Adana'da sokak ortasında çalışır haldeki otomobilin direksiyonunda hareketsiz duran Ferhat B., ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye erlerinin aracın sol arka kapı camını kırıp, içeriye girmesiyle kendisine gelen Ferhat B.'nin vardiya çıkışı yorgun olduğu, bu yüzden direksiyon başında uyuyakaldığı belirlendi

08.03.2020 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
otomobilde uyuyakaldı
DHA

Adana'da bu sabah saat 06.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde ilginç bir olay meydana geldi.

 

Sokak ortasında çalışır haldeki otomobilin yolu kapadığını gören vatandaşlar, uyarıda bulunmak için araca yaklaştı.

VATANDAŞ POLİSE HABER VERDİ

Direksiyonda hareketsiz yatan kişinin uyarılara rağmen tepki vermediğini gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

DHA'da yer alan habere göre gelen ekipler cama vurup, sürücüye seslendi, ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, aracın sol arka kapı camını kırıp, içeri girdi. Bu sırada sürücü kendisine geldi. Adının Ferhat B. olduğu öğrenilen sürücü, itfaiye ve sağlık ekibine iyi olduğunu, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını söyledi.

GECE VARDİYASINDAN ÇIKMIŞ

Alkollü de olmadığı belirlenen Ferhat B.'nin çalıştığı fabrikada gece vardiyasından çıktığı, yorgun olduğu için direksiyon başında uyuyakaldığı belirlendi. Kontrol amaçlı ambulansta muayene edilen Ferhat B., daha sonra otomobiline binerek bölgeden ayrıldı.

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