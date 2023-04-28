Otomobil sulama kanalına uçtu! Anne oğul can verdi!

Amasya'da kaza, dün akşam saatlerinde Doğantepe mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Kodak´ın (42) kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalına düştü.
KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre kazada sürücü, annesi Meryem Kodak (65) ve kardeşi Neslihan Kodak (37) yaralandı.
ANNE İLE OĞULU KURTARILAMADI
Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Kodak ile annesi Meryem Kodak hayatını kaybetti.