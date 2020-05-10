Alınan bilgiye göre, Altın ordu ilçesi Öceli Mahallesi'nde F.N, evinin önünde komşusu olduğu öğrenilen Serkan Çakır'a henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açtı.

AA'nın haberine göre, ağır yaralanan Çakır, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından F.N, jandarma ekiplerine teslim oldu.