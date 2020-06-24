Son dakika haberler... O kentte vakaların yüzde 70’ı bu ilçede!

İHA

Kentte her geçen gün vaka sayısının artması ve abartılı dedikodular ilçe halkını tedirgin etti. Sokaklar ve parklar boş kaldı. Şarkışlalıların sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ettikleri görüldü.

İHA'nın haberine göre, Şarkışlalılar, pozitif vaka sayısındaki artışın kendilerini endişelendirdiğini belirterek, alınan tedbirlere ve kurallara uyduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede bir banka şubesi ve bir market kapatılmıştı.

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