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Ne maske ne de mesafe! Toplanıp gezmeye çıktılar

Koronavirüsle mücadelenin bu zorlu günlerinde İstanbul Beyoğlu'nda bir arkadaş grubunun vurdumduymazlığı 'pes' dedirtti. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 13 kişilik arkadaş grubu polise yakalandı. Topluca gezen, sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kişilerden sadece birinin maske taktığı görüldü. Kişilerin her birine 3 bin 150 lira para cezası kesildi

18.05.2020 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
istanbul sokağa çıkma kısıtlama ihlali
DHA

İstanbul Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 13 kişilik arkadaş grubu 'pes' dedirtti. Topluca gezen, sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kişilerden sadece birinin maske taktığı görüldü.

Tüm dünyanın canla başla mücadele ettiği koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan 13 kişilik arkadaş grubu, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde toplu halde gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Kısıtlamayı ihlal eden ve topluca gezerek sosyal mesafe kuralına da uymayan kişilerden sadece bir tanesinin maske taktığı görüldü.

Beyoğlu Güvenlik Büro ve Yunus ekipleri tarafından durdurulan 13 kişiye üst araması yapılıp GBT sorgusu yapıldı. Her birine 3 bin 150 lira para cezası kesilen kişiler daha sonra ikişer üçer olarak ayrı yönlere gönderildi.

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