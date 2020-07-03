AA

Kentte, Gölköy Mahallesi'ndeki balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu (26),silahlı saldırıya uğradı.

AA'nın haberine göre, Serdaroğlu olay yerinde, Yanik ise kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.