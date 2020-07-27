Olay geçtiğimiz Cumartesi günü Başakşehir İkitelli Sanayi metro durağında meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için metroya binen ve durakta inen Semiha Özkan (48) yukarıya çıkmak için yürüyen merdiveni kullanmak istedi.
İHA'nın haberine göre, talihsiz kadın tam yürüyen merdivene bindiği esnada merdivende henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Bu sırada başka bir yolcu kadının düştüğünü görünce yürüyen merdivenin acil durdurma butonuna bastı. Bölgeye güvenlik görevlileri, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Özkan'ın bulunduğu yerden çıkarttı ve olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Omurgasında kırığı bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan kadının ameliyat edilmesi bekleniyor.
Olay anı yaşadığı dehşeti anlatan Semiha Özkan “İşe gidiyordum tam istasyona indim. Yürüyen merdivene bindim yukarıya çıkacaktım. Beni içine çekti ve üç basamak yukarıya götürdü. Ben doğrandım arada kaldım sıkıştı her tarafım” diye konuştu.
Annesinin felç geçirme riski bulunduğunu belirten Aybüke Bayalan, “Annem Cumartesi günü saat 06.45’te iş yerine giderken bir metro istasyonunda kaza geçirdi. Yürüyen merdivenlerin üzerindeyken merdivenler çöküyor. Daha sonra annem aşağıya düşüyor. O esnada bunu fark eden başka bir yolcu butona basıyor ve merdiveni durduruyor. Merdiveni durdurmasaydı şu an annemin yaşama şansı yoktu. Daha sonra teknik ekibin gelmesi bekleniyor bu sırada itfaiye geliyor. Ancak teknik ekip ve metro yetkilileri mesai saatleri içerisinde olmadığı için orada yokmuş. İtfaiye uzun uğraş sonucu annemi oradan çıkartıyor ve hastaneye kaldırıyor.
Şu an bir omurgasında kırığı var bu kırıktan dolayı felç riski var. Başka sağlık sorunları da yaşadığı için şuan ameliyat için bekleniyor. Bir an önce ameliyat olup iyileşmesini bekliyorum. Butona basan kişi de eğer beni dinliyorsa bize lütfen ulaşsın kendisine çok teşekkür ediyoruz “dedi.
Öte yandan, metro istasyonunda kazanın yaşandığı yürüyen merdiven yetkililer tarafından kapatılarak inceleme başlatıldı.
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