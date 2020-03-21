Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Marmaray’da, koronavirüs öncesinde taşınan yolcu sayısı günlük 450 ile 460 bin dolayında bulunuyordu. Salgınla birlikte yolcu sayısı adım adım geriledi. Vatandaşların; evinde kalması, toplu taşıma yerine otomobile yönelmesi ya da çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasının etkisiyle yolcu sayısı yarı yarıya düştü. Bir miktar daha düşebileceği belirtiliyor.

YHT SEFERLERİ

YHT’de de yolcu sayısı düştü. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Konya-Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı demiryolu hatlarında yaz döneminde günde 48, kış döneminde 44 sefer yapılıyor. Günlük, 22 bin yolcuya hizmet veriliyor. Hedef, bu yıl sonunda 30 bin yolcuya ulaşmaktı.

Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle YHT’lerde yolcu sayısı bir miktar geriledi. Marmaray’da olduğu gibi YHT’de de yolcu sayısında düşüşün devam etmesi sürpriz olmayacak.

SEFER SAYISININ AZALTILMASI GÜNDEMDE

TCDD Taşımacılık, yolcu hareketlerinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Genel Müdürlük, oluşan yeni duruma uygun olarak Marmaray ve YHT’de sefer sayılarının düzenlenmesini gündemine aldı. Yeni veriler çerçevesinde sefer sayılarının azaltılması planlanıyor.

Kaynaklar, günlük talebe rahatlıkla karşılık verecek biçimde, hiçbir yolcunun ¬mağdur edilmeyeceği adımın atılacağını belirterek, “Süreci, şu anda izliyoruz. Gelişmelere göre sefer sayılarında gerekli düzenlemeler yapılacak” mesajı verdi.

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