AA

Olayda, Mehmet T. idaresindeki, aşırı hızlı olduğu belirtilen 07 AFS 313 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Sultan Şeyhmus Külliyesi mevkisinde, uygulama noktasındaki polis memurlarına çarptı.

AA'nın haberine göre, kazada Trafik Şube Müdürü Mehmet Erol Ülgen ile polis memurları Beşir Bayındır ve Remzi Telli yaralandı. Kaza yerinde 112 Acil Servis ve polis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Mehmet T. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, olay yerinde incelemede bulundu.