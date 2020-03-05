Alper Öcal aocal@haberturk.com

Alman hava yolu devi Lufthansa, koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edilen ve azaltılan seferlerden dolayı filosundaki 150 uçağı yere indirdiğini açıkladı.

Eurowings, İsviçre Hava Yolları, Avusturya Hava Yolları, Air Dolomiti, Sunexpress gibi şirketleri de bünyesinde barındıran grubun 770 adet aktif uçağı bulunuyor. Lufthansa bu kararıyla kapasitesini beşte bir oranında azaltmış oldu.

Şirketten yapılan açıklamada yere indirilen 150 adet uçaktan 25 tanesinin uzak rota, kalan 125 tanesinin de kısa - orta mesafeli rota görevi yapmakta olduğunu açıkladı.

Alman şirket, daha önce yaptığı açıklamada 24 Nisan tarihine kadar Çin uçuşlarını, 30 Nisan tarihine kadar da Tahran uçuşlarını askıya aldığını açıklamıştı. Bu kararla birlikte virüsün Avrupa'da etkili olmaya başladığı İtalya seferlerini yapan pek çok da uçmayacak.

Lufthansa hisseleri karar sonrası düşüşünü sürdürürken sene başından bu yana kayıp yüzde 27'yi aştı. Lufthansa'dan yapılan açıklamada ise alınan kararın şirket gelirlerine olan etkisini tahmin etmek için çok erken olduğu belirtildi. Alman hava yolu devi, 19 Mart tarihinde 1. çeyrek sonuçlarını açıklayacak.

Virüsün ekonomik olarak en fazla etkilediği sektörlerin başında havacılık geliyor. IATA'nın şubat ayında yayımladığı rapora göre hava yolu şirketlerinin koronavirüs kaynaklı ekonomik kaybı küresel çapta 30 milyar doları bulabilir.

İNGİLİZ HAVA YOLU ŞİRKETİ İFLAS ETTİ

Koronavirüs kaynaklı ilk hava yolu şirketi iflası ise İngiltere'den geldi. Virgin, Stobart ve Cyrus Capital'den geçen yıl aldığı 110 milyon sterlinlik yatırımla Connect Airways bünyesine geçen ve öncesinde Avrupa'nın en büyük bağımsız bölgesel hava yolu şirketi olan Flybe iflas etti.

Şirket, bir süredir bölgesel hava yolu şirketlerinden alınan yolcu vergisinin düşürülmesi ve devlet kredisi için Britanya hükümetiyle görüşüyordu ancak Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın bölgesel ulaşım ağlarının geliştirilmesine ilişkin vaatlerine rağmen umduğunu bulamamıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, seyahate olan talebin koronavirüs nedeniyle düştüğüne dikkat çekilirken, filodaki tüm uçakların yere indirildiği açıklandı.

Kreditörlerin korunması amacıyla bağımsız denetim şirketi EY'nin süreci yönetmesi için görevlendirildiğini belirten Flybe, 15 ülkedeki 56 havalimanında 210 rotaya uçuyordu.

İflasla birlikte şirkette çalışan 2 bin kişinin de işi tehlikeye girdi.