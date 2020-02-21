21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) koronavirüs nedeniyle küresel hava yolu endüstrisinin 30 milyar dolara yakın kayıp yaşayabileceği uyarısı yaptı.
Uçak yolculuğuna olan talebin, 2008 krizinden sonra, 10 yılı aşkın süredir ilk kez düştüğünü belirten IATA, en büyük zararın, düşen sefer sayıları nedeniyle virüsün etkili olduğu Çin'in yanı sıra Asya Pasifik bölgesindeki hava yolu şirketlerinde görüleceğini açıkladı.
Tahminlere göre Asya Pasifik bölgesi şirketleri 2020 yılında koronavirüs kaynaklı 27.8 milyar dolarlık kayıp öngörülürken, Asya dışı şirketler için bu bedel 1.5 milyar dolar. Tek başına Çin havayolu endüstrisinin kaybının 12.8 milyar dolar olması bekleniyor.
IATA Genel Direktörü Alexandre de Juniac, bu yılın hava yolu şirketleri için çok zorlu geçeceğini vurgulayarak, "Hava yolu şirketleri kapasite düşürmek ve bazı durumlarda güzergah iptalleri gibi zor kararlar veriyor." şeklinde konuştu.
Birlik tarafından yapılan açıklamada, taleple ilgili tahminlerde, 2003 yılındaki SARS krizindeki senaryoların dikkate alındığını belirtirken, ilk 6 ay çok keskin bir düşüş ardından çabuk toparlanma beklediklerini söyledi.
2003 yılında Asya Pasifik bölgesindeki talep yüzde 5.1 düşmüştü. IATA'nın koronavirüs kaynaklı daralma tahmini ise yüzde 4.7 olarak belirlendi ancak bu tahmin virüsün Çin merkezli kalmaya devam etmesine dayalı. Virüsün aynı şiddette bölgedeki başka ülkelere yayılması durumunda durumun daha da vahim hale gelmesinden endişe ediliyor.
Boeing ve IATA raporları, önceki yıllarda yayımladığı raporlarda hava yolu pazarında en yüksek büyüme potansiyeli olarak 2035 yılına kadar Asya Pasifik bölgesini gösteriyordu.
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