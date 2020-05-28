DHA

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından en yoğun çalışanların başında 112 Acil Servis ekipleri geliyor. Doktor, yardımcı sağlık personeli ve ambulans şoföründen oluşan 3 kişilik ekipler, 24 saat süren nöbetlerinde hem acil vakalara hem de koronavirüs belirtileri taşıyan hastalara müdahalede bulunuyor.

DHA'nın haberine göre, 112 Komuta Merkezi'nden gelen anons üzerine hazırlanan ekipler, gidecekleri koronavirüs şüphelisi bir hasta ise ekstra önlemler alıyor.

Muratpaşa 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan bir ekipte Doktor Yusuf Genç, Acil Tıp Teknisyeni Sevda Gülsüm ve ambulans şoförü Emir Şakir Damar yer alıyor. Saat 09.00'da devraldıkları nöbetlerinde 24 saat boyunca onlarca vakaya müdahale eden ekip, nöbetlerinde gelen koronavirüs ihbarıyla alarma geçti.

Odalarında hazır bulunan koruyucu önlük, maske, siperlik ve eldivenlerini giyen ekipler, 4 dakika gibi kısa sürede tüm tedbirleri alarak hastaya ulaşmak için yola çıktı.

Ekip, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yaşayan ve hasta mahremiyeti nedeniyle adı açıklanmayan Covid-19 şüphelisine 5 dakikada ulaştı. Sağlık ekiplerini ağzında maskesiyle karşılayan koronavirüs şüphelisine ilk olarak belirtiler soruldu. Öksürük ve ateşinin olduğu söylenen hastanın 39 derece ateşi olduğu tespit edilince ambulansa alındı. Montu çıkarılan hasta daha sonra tedavisi için en yakın pandemi hastanesine götürüldü. Yolculuk süresince sağlık ekiplerinin hastaya sakinleştirici ve sıcakkanlı davranışı dikkati çekti.

Hasta tedavisi için hastaneye teslim edildikten sonra bu kez kendilerini ve ambulansı dezenfekte etmek için Dekontaminasyon Merkezi'ne giden ekip, burada görev sırasında kullandıkları tek kullanımlık ürünleri çıkardı.

Ambulansın her noktasının dezenfekte edilmesinin ardından ekip, vakaya giderken kullandıkları tek kullanımlık ürünleri tıbbi atık kutusuna attı. Yeni bir vaka için hazır hale gelen ekip üyeleri, ambulansla görev yerlerine döndü. Tüm bu aşamalar da aksiyon kamerası ile anbean görüntülendi.

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