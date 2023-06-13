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Kendisini döven oğlunu öldürdü!

Düzce'nin Çilimli ilçesinde, 58 yaşındaki Ahmet Akcan, tartışma sırasında kendisini döven uyuşturucu bağımlısı 30 yaşındaki oğlu Mustafa Akcan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Yaralanan Ahmet Akcan, hastanede tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

Giriş: 13.06.2023 - 14:57 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de kendisini döven oğlunu öldürdü!
DHA

Düzce'de olay, saat 13.30 sıralarında Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi´nde meydana geldi. Ahmet Akcan (58) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen oğlu Mustafa Akcan (30) arasında tartışma çıktı.

BABASINI DÖVÜP YARALADI

Hayatını kaybeden Mustafa Akcan. (Fotoğraflar: İHA)
Hayatını kaybeden Mustafa Akcan. (Fotoğraflar: İHA)

DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Mustafa Akcan, babasını dövüp, yaraladı.

OĞLUNU TABANCAYLA VURDU

Ahmet Akcan da oğlunu evde bulunan tabanca ile vurdu. Mustafa Akcan, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

YARALANAN BABA TEDAVİYE ALINDI

Ahmet Akcan ise hastanede tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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