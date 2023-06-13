Düzce'nin Çilimli ilçesinde, 58 yaşındaki Ahmet Akcan, tartışma sırasında kendisini döven uyuşturucu bağımlısı 30 yaşındaki oğlu Mustafa Akcan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Yaralanan Ahmet Akcan, hastanede tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı
Düzce'de olay, saat 13.30 sıralarında Çilimli ilçesi Ulucami Mahallesi´nde meydana geldi. Ahmet Akcan (58) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen oğlu Mustafa Akcan (30) arasında tartışma çıktı.
BABASINI DÖVÜP YARALADI
DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Mustafa Akcan, babasını dövüp, yaraladı.
OĞLUNU TABANCAYLA VURDU
Ahmet Akcan da oğlunu evde bulunan tabanca ile vurdu. Mustafa Akcan, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
YARALANAN BABA TEDAVİYE ALINDI
Ahmet Akcan ise hastanede tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Düzce'de kendisini döven oğlunu öldürdü!/son-dakika-haberler-kendisini-doven-oglunu-oldurdu-3599702
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