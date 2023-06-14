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Ağaçları kökünden söktü! Kars'ta hortum!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen hortum, ağaçları kökünden söktü, parktaki kamelyaları yıktı, bazı mahallelerde de dolu etkili oldu. Hortumun yarattığı zarar kameralara da yansıdı

Giriş: 14.06.2023 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL
Kars'ta hortum! Ağaçları kökünden söktü! - Güncel haberler
AA

Kars Sarıkamış'taki İnönü Mahallesi'nde bulunan millet bahçesinde aniden oluşan hortum, ağaçları kökünden söktü.

KAMERYALAR TERS DÖNDÜ

AA'da yer alan habere göre bahçede belediye tarafından yapımı devam eden kamelyalar çamların altında kaldı, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

"ÇAMLAR ÜZERİMİZE DÜŞSE ÖLMÜŞTÜK"

Mahalle sakinlerinden Nurettin Kaya, "Kamelyada otururken karşıda bir eski binanın sacları üzerimize geldi. Sonra bizi döndürerek havaya kaldırdı gördüğünüz gibi ağaçları yıktı. Dereye doğru koştuk, çamlar üzerimize düşseydi ölmüştük" dedi.

"AĞAÇLAR YERLERE SERİLDİ"

Nurettin Yurt ise millet bahçesini komple hortumun sardığını, bir anda saclar, kamelyaların havada uçuştuğunu, ağaçların yerlere serildiğini söyledi.

İLÇEDE DOLU DA ETKİLİ OLDU

Öte yandan İstasyon Mahallesi'nde etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar küreklerle evlerinin bahçelerinde dolu yığınlarını temizledi.

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