Ağaçları kökünden söktü! Kars'ta hortum!

AA'da yer alan habere göre bahçede belediye tarafından yapımı devam eden kamelyalar çamların altında kaldı, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Mahalle sakinlerinden Nurettin Kaya, "Kamelyada otururken karşıda bir eski binanın sacları üzerimize geldi. Sonra bizi döndürerek havaya kaldırdı gördüğünüz gibi ağaçları yıktı. Dereye doğru koştuk, çamlar üzerimize düşseydi ölmüştük" dedi.

Nurettin Yurt ise millet bahçesini komple hortumun sardığını, bir anda saclar, kamelyaların havada uçuştuğunu, ağaçların yerlere serildiğini söyledi.