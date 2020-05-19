DHA

Antalyada, karantina bölgesine girmeye çalıştığı öne sürülen Bülent G. (29),polise ağlayarak itiraz etti ama cezadan kurtulamadı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Akşam saatlerinde Gazi Bulvarı üzerindeki bariyerlerden atlayarak, mahalleye girmeye çalıştığı iddia edilen Bülent G., polis tarafından yakalandı.

Bülent G., idari para cezası uygulayan polise ağlayarak, bölgeye girmeye çalışmadığını söyleyip, itirazda bulundu. Çabaları sonuçsuz kalan gence karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Bülent G., işlemlerin ardından bölgeden yürüyerek ayrıldı.

BARİYERLERİ AŞIP KAÇMAYA ÇALIŞAN 2 KİŞİ DE YAKALANDI

Gebizli Mahallesi'nde dün yine aynı saatlerde bariyerlerin üzerinden atlayarak kaçmaya çalışan 2 kişi de, polis tarafından yakalandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gebizli Mahallelesi'nin de bazı bölümlerine giriş çıkış yasaklandı. Dün akşam saatlerinde mahalleyi çevreleyen Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bariyerler üzerinden atlayan 2 kişi, koşarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin kaçan kişileri fark etmesi üzerine kovalamaca başladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halindeki bir polis aracını yol ortasında durduran polisler, kaçan kişileri kovalamaya başladı. Polisler, yakalanan 2 kişiye yere yatmalarını söyledi. Bu sırada yakalanan kişilerden birisi, "Terörist miyiz, torbacı mıyız?" diyerek ayakkabılarını fırlattı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

2 kişiye, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. 2 kişi daha sonra karantina bölgesine geri götürüldü.

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