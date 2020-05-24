Dolandırıcılık olayı, geçen cuma günü gece yarısı Yeniköy Mahallesi´nde yaşandı. Mukaddes A.´yı cep telefonundan arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, "Denizli´de bir kuyumcu öldürüldü. Altınları da çalındı. Olay yerinde sizin kimliğiniz bulundu.
DHA'nın haberine göre, çalınan altınların da sizin evinizde olduğu ihbarını aldık. Bayan savcımız evinize gelerek arama yapacak. Evinizdeki tüm altınlar, çalınan altınlarla karşılaştırılacağı için kadın savcımıza teslim edin" dedi. Paniğe kapılan Mukaddes A., bir süre sonra gelen ve kendisini savcı olarak tanıtan kadını içeri alıp, 250 bin lira değerindeki altınları teslim etti. Bir süre sonra da dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya haber verdi.
JASAT DOLANDIRICILARIN KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ
İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale Jandarma Karakolu ekipleri, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, dolandırıcıların geldiği otomobilin plakasını tespit etti. Kısa sürede de kimliklerini belirledi.
SOKAĞA ÇIKMA KISTLAMASINDA YAKALANDILAR
Sahte kadın savcı ile biri kadın 5 suç ortağına yönelik dün Antalya ve Bursa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan şüpheliler Özen E. (30) ve kardeşi Dilan Ç. (19) Antalya´da, Hasan Y. (19),Selim S. (32),Fikri A. (23) ve Mehmet D. (23) ise Bursa´nın Kestel ilçesinde jandarma ile polisin ortak operasyonuyla yakalandı.
Gözaltına alınıp Denizli´ye getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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