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Van’da bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan ve koronavirüs testi pozitif çıkan şahıs, yaşadığı Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesindeki evinde izolasyon kurallarına uymayınca 12 kişiye virüs bulaştırdı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Bir süre önce filyasyon kapsamında Mersin'den gelen otobüs şoförü, il girişinde sağlık ekipleri tarafından durdurularak evinde 14 gün boyunca izolasyonda kalması yönünde uyarı yapıldı. Ancak bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran şahsın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri şahısla birlikte ikamette yaşayanlar ve temasta olduğu kişilere ulaşarak Kovid-19 testi yapıldı.

VİRÜSE RAĞMEN MİSAFİRLİĞE GİTTİ

Yapılan testlerde ikamette izolasyona dikkat edilmediği için aynı aile ve bağlantılı olan 12 kişide koronavirüs tespit edildi. Filyasyon ekipleri tarafından pozitif vaka çıkan ailenin ikamet ettiği Kalecik Mahallesi'ndeki apartman karantinaya alındı. Ayrıca aynı olayla bağlantılı olarak koronavirüsü bulaştıran şoförün Gedikbulak Mahallesinde ziyaret ettiği kayınpederinin evi de karantinaya alınarak çalışma başlatıldı.

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