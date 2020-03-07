07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanal İstanbul Projesi'nden beklenen gelir belli oldu. 69.9 milyar liraya mal olacağı hesaplanan projeden, 10 yılda 181.5 milyar lira gelir elde edilecek. En büyük gelir kalemi, konut, ticaret ve kültürel olanı olarak tahsis edilecek alanlardan beklenirken, kanal etrafına yapılacak 100 metrekarelik bir konutun fiyatı ortalama 600 bin liradan satışa sunulacak.
KANAL İSTANBUL TOPLANTISI
Kanal İstanbul Projesinde tartışmalar sürürken, bir taraftan da proje sessiz sedasız ilerliyor. Son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut'un katılımıyla 6 Mart Cuma günü, İstanbul'da bir toplantı gerçekleşti. Projede gelinen son durumun ele alındığı toplantıda bir de dunum yapıldı.
10 YILDA 181.5 MİLYAR TL GELİR
HABERTÜRK'ün ulaştığı sunumda, 10 yıllık gelir projeksiyonu yer aldı.
Buna göre, gemi geçişinden 60 milyar, yat limanı, lojistik merkezi, limanlardan 15 milyar, konut ve ticaret projelerinden 106.48 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Toplam gelir beklentisinin 181.48 milyar lira olduğu projenin yapım maliyeti ise 61.99 milyar lira olarak hesaplanıyor.
100 METREKARE KONUT 600 BİN TL
Kanal İstanbul Projesinde en büyük gelir kalemi, konut, ticaret ve kültürel tesislerin yapılması için ayrılan alanların satışından elde edilecek. Kanalın etrafına inşa edilecek konutlar metrekaresi 6 bin, dükkanlar 10 bin, ofisler ise 7 bin liradan satışa sunulacak. Yapılan hesaplamalara göre, kanal çevresindeki 100 metrekarelik bir konutun satış fiyatı ortalama 600 bin lira olacak.
SIFIR FAİZLİ KREDİ
Bölgede satışa sunulacak konutlarda, kentsel dönüşüm kapsamındaki yapı sahiplerine öncelik tanınacak. Yüzde 10 peşinat, 12 ve 24. ayların sonunda yüzde 10 ara ödeme yapmak koşuluyla, kalan kısmı için 60 ay vadeli, vade farksız ödeme imkanı verilecek.
KONUT VE TİCARET ALANI ARTIRILDI
Projenin imar planında da bazı değişikliklere gidildi. Taslak olarak hazırlanan ilk planda, toplam alanın yüzde 38.79'una konut ve ticaret merkezleri yapılacakken, önerilen yeni planla, bu oran yüzde 47.97'a yükseltildi. Kanal güzergahı boyunca, 100 metre olarak belirlenen pasif yeşil alanın da 80 metre daraltılması kararlaştırıldı.
İMAR PLANI 25 HAZİRANDA KESİNLEŞECEK
Bu değişiklikleri kapsayan imar planı 15 mayıs'ta tamamlanacakken, 25 hazirana kadar ise askıda kaldıktan sonra kesinleşecek. Bu tarihten sonra, projeyi üstlenecek firmanın belirlenmesi için ihaleye çıkılacak..
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!