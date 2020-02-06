06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığı’na Bankacılık Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin 40 maddelik kanun teklifi verildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yasa teklifinin hem bankacılık sektörünün güçlenmesini, hem de sermaye piyasalarındaki araçların çeşitlendirilmesini amaçladığını söyledi.
Teklife göre, uzun vadeli ve yoğun sermaye isteyen altyapı, enerji, sanayi veya teknoloji yatırımlarına yönelik projelere finansman sağlamak amacıyla proje fonları oluşturulabilecek. Vatandaşlar bu fonlara yatırım yapabilecek.
AK Partili Muş, bu düzenlemeyle vatandaşların büyük ölçekli projelere finansman sağlamak suretiyle ortak olma imkanına kavuşacağını söyledi. Muş, vatandaşların birikimleriyle ortak olacakları projelerden elde edilecek kardan paylarını alacaklarını vurguladı.
Düzenleme hayata geçtiğinde, vatandaşlar Kanal İstanbul gibi büyük projeler için oluşturulan fonlara yatırım yapabilecekler.
Finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil yapay fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem yapan kuruluşlara ağır para cezaları geliyor. Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlem yapan bankalara, bir önceki yıl elde ettikleri faiz, kar payı, ücret ve komisyon ile bankacılık hizmet gelirleri toplamının yüzde 5’ine kadar idari para cezası uygulanacak. Hangi işlem ve uygulamaların bu madde kapsamına gireceği bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu tarafından belirlenecek. Avrupa Birliği’nde bu tür suçlarda, bir önceki yıl gelirinin yüzde 15’ine kadar ceza uygulandığı kaydedildi.
Bankaların kredi, mevduat, para transferi, kredi kartı gibi tüm faaliyetlerinden aldıkları ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi konuları da yeniden düzenleniyor. Bu konuda Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler doğrudan Merkez Bankası’na devredilecek.
Yasa teklifi ile sermaye piyasası araçlarıyla ilgili piyasa dolandırıcılığı veya manipülasyon yapanlara verilecek cezaların artırılması öngörülüyor. Bu tür suçlarda 5 yıla kadar olan hapis cezasının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkartılacak.
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