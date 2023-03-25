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İstanbul'da korkunç yangın! Alevler can aldı!

İstanbul Güngören'de, site içinde bulunan 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede çıkan yangında, 36 yaşındaki Onur Y., isimli kişi hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı

Giriş: 25.03.2023 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 5 katlı apartmanda korkunç yangın: Alevler can aldı! - Son dakika haberleri
DHA

İstanbul'da olay Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesinde sabaha karşı meydana geldi.

4'ÜNCÜ KATTA ALEVLER YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre, Turunçlu Sokakta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürerek duman tahliyesi yaptı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede daire içinde Onur Y. (36) isimli kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

POLİS, İNCELEME BAŞLATTI

İtfaiye ekipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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