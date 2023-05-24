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İstanbul'da dehşet! Otopark görevlisini otomobille ezdi!

İstanbul'da, otopark görevlisiyle müşteri arasında çıkan otopark ücreti tartışması cinayetle sonuçlandı. Otopark ücretini vermek istemeyen Tural M.'nin otomobille çarptığı otopark görevlisi İbrahim G. hayatını kaybetti. Olay anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi

Giriş: 24.05.2023 - 08:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: İstanbul'da dehşet! Otopark görevlisini otomobille ezdi! - Güncel haberler
İstanbul'da dehşet! Otopark görevlisini otomobille ezdi!
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DHA

İstanbul Esenyurt'taki olay, 10 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi.

OTOPARK ÜCRETİ TARTIŞMASI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre yabancı uyruklu Tural M., otopark ücreti nedeniyle, otopark görevlisi İbrahim G. İle tartıştı.

ÇARPIP OTOMOBİLİYLE SIKIŞTIRDI

Tartışmanın ardından otomobiline binen Tural M., otomobiliyle İbrahim G.'ye çarparak önündeki otomobile sıkıştırdı.

ÇEVREDEKİLER SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Olayın ardından, çevrede bulunanlar Tural M.'ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOPARK GÖREVLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan İbrahim G., hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan İbrahim G., hayatını kaybetti.

Tural M. ise gözaltına alındı. Ağır yaralanan İbrahim G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tural M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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