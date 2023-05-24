İstanbul'da dehşet! Otopark görevlisini otomobille ezdi!

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre yabancı uyruklu Tural M., otopark ücreti nedeniyle, otopark görevlisi İbrahim G. İle tartıştı.

Olayın ardından, çevrede bulunanlar Tural M.'ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tural M. ise gözaltına alındı. Ağır yaralanan İbrahim G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.