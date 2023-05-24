Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler: İstanbul'da dehşet! Otopark görevlisini otomobille ezdi! - Güncel haberler
İstanbul'da dehşet! Otopark görevlisini otomobille ezdi!
İstanbul'da, otopark görevlisiyle müşteri arasında çıkan otopark ücreti tartışması cinayetle sonuçlandı. Otopark ücretini vermek istemeyen Tural M.'nin otomobille çarptığı otopark görevlisi İbrahim G. hayatını kaybetti. Olay anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi