İnternet neden yavaşladı? Twitter, WhatsApp ve Instagram neden açılmıyor?

Twitter, Instagram ve WhatsApp'da erişim problemleri yaşanmaya başladı. İdlib’te rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik yapılan saldırının hemen ardından vatandaşların yaşanan gelişmeleri takip etmek için yöneldiği Twitter, Facebook ve Instagram'a erişim sorunu hala devam ediyor. GSM operatörlerinden internetin yavaşlaması ile ilgili açıklama geldi.

TÜRK TELEKOM, TURKCELL'DEN İNTERNET AÇIKLAMASI

Türk Telekom'un 444 5 444 numaralı iletişim merkezine yapılan aramalar da şu mesajla açılıyor: "Değerli müşterimiz, Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya kanallarına erişimde kesintiler yaşanabilmektedir. Aralıklarla bağlantınızı kontrol edebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkürler."

Turkcell'in çağrı merkezine yaptığımız aramada da sosyal ağlara erişimde yaşanan sorunun Türkiye genelinde yaşanan bir durum olduğu ve araştırıldığı ifade edildi.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter’a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, yaşanan sorunun ilk belirlemelere göre Türkiye’deki yoğun ve aniden artan kullanım trafiğinden kaynaklandığı gözlendi.

İnternet erişim sorunlarını analiz eden bir diğer kuruluş olan NetBlocks da Türkiye’deki kullanıcıların yaşadığı Twitter erişim sorununu doğruladı.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, “Twitter Türkiye genelinde Türk Telekom kullanıcıları için yerel saatle 23:30'dan itibaren kullanılamaz hala geldi” denildi.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan 'sosyal medya' uyarısı...

Sayan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Millet olarak çok kritik anlar yaşıyor, yüreğimizi yakan haberler alıyoruz.

Sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmamız ve sadece resmî açıklamalara itibar etmemiz son derece önemli. Aziz Milletimizi yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişilerle ilgili tespitler Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz tarafından başlatıldı.

Yapılan tespitler adli merciler ile paylaşılarak yasal süreç başlatıldı. Gerçek hayatta suç olan her davranışın sanal ortamda da suç olduğunu unutmamamız gerekiyor.

Rabbim, Kahraman Ordumuzun yardımcısı olsun.