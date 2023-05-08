Son dakika haberleri: Herkesin başına gelebilir! Telefonla aradılar! Tam 3 milyon TL!

İstanbul'da, artan dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul’da oturan 54 yaşındaki esnaf V.C.’ye bir telefon geldi.

"BANKA GÖREVLİSİYİM YALANI"

Arayan kişi banka görevlisi olduğunu ve V.C.'nin hesaplarıyla ilgili bir sorun yaşandığını söyledi.

GELEN ŞİFREYİ DOLANDIRICILARA VERDİ

Dolandırıcılar, V.C.’nin cep telefonuna bir şifre geleceğini ve o şifreyi kendilerine iletilmesini istedi. Kısa bir süre sonra V.C., cep telefonuna gelen şifreyi dolandırıcılara verdi.

ŞİFREYİ VERDİ 3 MİLYONU GİTTİ

Dolandırıcı V.C.’yi oyalarken diğer arkadaşı ise gelen şifreyle işlem yaparak V.C.’nin hesabında bulunan 3 milyon lira parayı başka bir hesaba aktardı.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALDILAR

Telefonu kapatan V.C., daha sonra hesabından 3 milyon TL paranın çekildiğini fark etti. Soluğu savcılıkta alan V.C., şikayette bulunarak nasıl dolandırıldığını anlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda paranın gönderildiği hesap ve telefonla arayan iki kişi tespit edildi.

İKİ DOLANDIRICI DA YAKALANDI

Düzenlenen operasyonla Umut A.E. (21) ve Reşat G. (21) yakalandı. İşlemlerin ardından iki dolandırıcı adliyeye gönderildi.