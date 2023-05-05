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Göstermelik fabrika kurmuşlar! 150 milyon TL'lik dolandırıcılık!

Adana merkezli 9 ilde, yağ satışı vaadiyle Fransa ve Arap ülkelerindeki iş insanlarını 150 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, göstermelik üretim yapılan yağ fabrikasında, alıcıları gezdirerek güven kazandıkları ortaya çıktı

Giriş: 05.05.2023 - 07:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler | Adana'da göstermelik fabrika kurmuşlar! 150 milyon TL'lik dolandırıcılık: 49 şüpheli için şafak operasyonu! - Adana haberleri
Göstermelik fabrika kurmuşlar! 150 milyon TL'lik dolandırıcılık!
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DHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sait Y.'nin kurduğu ayçiçek yağı imalatı şirketi aracılığıyla Fransa ve Arap ülkelerinde bulunan iş insanlarına ulaşarak yağ satışı vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

49 ŞÜPHELİ İÇİN ŞAFAK OPERASYONU

DHA'da yer alan habere göre ekipler, Sait Y. ile birlikte dolandırıcılık çetesi üyesi olduğu belirlenen 49 şüpheliyi yakalamak için dün şafak vakti operasyon düzenledi.

37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, Sait Y. ile oğlu Mehmet Y.´nin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 12 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

PARA, DAİRE VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin banka hesaplarındaki suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak´ta toplam 7 daire, 763,87 metrekare arsa ve 5 araca tedbir kararı uygulandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 19 bin Euro, 15 bin dolar, 23 bilezik, 2 altın tespih, 5 altın yüzük, 13 lüks marka kol saati, 16 çeyrek altın, çeşitli ziynet eşyaları, çok sayıda senet ve makbuz ele geçirildi.

GÖSTERMELİK YAĞ FABRİKASI AÇMIŞLAR

Operasyonun ardından Sait Y.´nin, Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi´nde göstermelik bir yağ fabrikası açtığı, dış ticaret mezunu oğlu Mehmet Y.´nin ise buradaki görüntüleri paylaşarak sosyal medya hesabı üzerinden ucuz yağ satış ilanları verdiği ortaya çıktı.

İŞ İNSANLARINI EĞLENCEYE GÖTÜRMÜŞLER

Sait Y.´nin, kendileriyle iletişime geçen iş insanlarını, göstermelik üretim yapılan fabrikada gezdirdiği, sonrasında da eğlenceye götürdükleri belirtildi. Sait Y.´nin kendisine güvenen iş insanlarından anlaşma kapsamındaki paranın yarısını peşin olarak, kalanını da sahte gümrük belgelerini gönderdikten sonra banka hesabı üzerinden aldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, firari 12 kişiyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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