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Gazeteleri fırlatışı efsane olmuştu! İşte son hali!

TRT Arşiv kanalında 5 yıl önce yayınlanan bir video büyük ilgi gördü. 1978 yılında, duayen gazeteci Uğur Dündar’ın programına katılan gazete dağıtımı yapan Çetin Hacıoğlu’nun gazeteleri abonelerine ulaştırma tekniği izleyenleri hayrete düşürmüştü. Görüntülerde Hacıoğlu, katlayıp rulo haline getirdiği gazeteyi 10’uncu kata kadar fırlatarak balkondan abonelerine ulaştırıyordu. Yaptığı işle efsaneleşen Çetin Hacıoğlu’nun videosu yüz binlerce kez izlendi. O görüntülerle şimdiki kuşaklarında ilgisini çeken Hacıoğlu çok merak ediliyordu. Yaşıyor muydu? Yaşıyorsa nerede ve ne yapıyordu? Habertürk o efsane adamı buldu...

Giriş: 11.01.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
Çetin Hacıoğlu'nun gazeteleri fırlatışı efsane olmuştu! İşte son hali! -Öne çıkan haberler

Türkiye, 1978 yılında TRT’de gazeteci Uğur Dündar’ın programında çıkan İzmir’de gazete dağıtımı yapan Çetin Hacıoğlu ile tanıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre günlük gazeteleri abonelerine ulaştırmak için kendi geliştirdiği tekniğiyle yaptığı hareketler izleyenleri hayrete düşürmüştü.

İSTEDİĞİ KATA GAZETEYİ ATIYORDU

Hacıoğlu, katlayıp rulo haline getirdiği gazeteleri, abonelerinin evine, balkonlarına atarak gönderiyordu. Kendi geliştirdiği özel bir tekniğiyle bunu 10’uncu katın balkonuna kadar atmayı başarıyordu.

YILLAR SONRA GÖRÜNTÜSÜ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

O dönem Çetin Hacıoğlu ile yapılan röportaj ve görüntüleri yıllar sonra TRT Arşiv kanalında yayınlandı. 5 yıl önce yayınlanan bu görüntüler büyük ilgi gördü. Yüz binlerce kişi izledi.

"GAZETE DAĞITAN ADAM" MERAK EDİLDİ

Yıllar sonra hayranlıkla izlenen Hacıoğlu’nun videosuna birçok yorum yapıldı. Kendisini ilk kez izleyenler ve 1978 yılında izleyenler, ‘Gazete dağıtan adam’ olarak bilinen Hacıoğlu’nun son durumunu merak etmeye başladı. Hacıoğlu, yaşıyor mu? Yaşıyorsa neler yapıyordu? Bu videodan sonra hayatında neler oldu? Gibi birçok sorular soruldu.

HABERTÜRK HACIOĞLU’NU BULDU

Halen ilgiyle izlenen Çetin Hacıoğlu’nu Habertürk buldu. Habertürk’ün muhabiri Mustafa Şekeroğlu İzmir’de yaşayan Hacıoğlu’na ulaştı. Hacıoğlu bu görüntülerin yıllar sonra yeniden yayınlanması ve kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

JAPON TELEVİZYONU BİLE HABER YAPMIŞ

Hacıoğlu, gazete dağıtımını 8 yaşından itibaren başladığını anlatarak, “O bölgenin gazete bayiliğini yapıyordum. Kendimce hazırladığım tekniğimle gazeteleri 10’uncu kata kadar atabiliyordum. Her sabah abonelerime gazeteyi balkonlarına atarak ulaştırıyordum.

"ABONELERİM UĞUR DÜNDAR'A HABER VERMİŞ"

O dönem abonelerim Uğur Dündar’a haber etmişler. TRT’de haber çıktıktan sonra Japonlar da, geldi çekim yaptı. Japon kanalına da çıktım" dedi.

1990 YILINDA BIRAKMIŞ

Yıllarca bu işi yaptığını söyleyen Hacıoğlu, “Gazete satışları bayilerde düşmeye başladı. Artık bakkallarda da satılmaya başlanınca bu işi 1990 yılında bıraktım. 2002 yılında emekli oldum. Ben çekimlerin yaptığı mahallede yaşıyorum. Halen burada yaşıyorum” dedi

“GÖSTERİLEN İLGİYE ÇOK DUYGULANDIM”

Görüntülerin yıllar sonra yayınlanıp ilgi görmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Hacıoğlu “Videomu yıllar sonra izledim. Çok ilgi gösterildiğini gördüm. Çok duygulandım. Çok mutlu oldum. Herkese çok teşekkür ederim. Herkese bu yeni yılda sağlıklı bir yıl dilerim. Selamlar” dedi.

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