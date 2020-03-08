İstanbul'da, 23 Aralık 2017 tarihinde, Güngören Haznedar Mahallesi'ndeki Posta Caddesi üzerinde Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu ve tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

ÜÇ ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

AA'da yer alan habere göre İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında azmettirici oldukları iddiasıyla Fenerbahçe eski tribün liderleri "Dede İsmail" lakaplı İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin ile olayda silahı kullandığı öne sürülen bir kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.