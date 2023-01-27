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FETÖ operasyonu! 5 ilde 12 şüpheli için gözaltı!

Ankara merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Giriş: 27.01.2023 - 08:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 4’ü görevde, 6’sı ihraç, 2’si istifa olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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