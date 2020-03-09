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Petrol fiyatlarında yaşanan deprem ve küresel ekonomiyi sarsan koronavirüs salgınına karşı Fed likiditeyi artırarak önlem almaya başladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yönergeleriyle uyumlu olarak yapıldığı belirtilen hamlede, New York Fed, bu hafta yapacağı gecelik ve vadeli repo ihalesi miktarlarını en az yüzde 50 artırdı.

New York Fed, bugünden başlayarak 12 Mart'a kadar gecelik repo üzerinden piyasaya verilen 100 milyar doları en az 150 milyar dolara çıkardığını duyurdu. 2 hafta vadeli operasyonlarda ise 20 milyarlık ihaleler en az 45 milyar dolara çıkarıldı.

New York Fed'in açıklamasında, ihalelerdeki miktar artışının rezerv arzının bol kalmasını sağlamak ve politika uygulamasını negatif etkileyebilecek para piyasası baskılarından kaynaklanacak riski bertaraf etmek için yapıldığı vurgulandı.

FOMC direktifleriyle uygun olarak yapılan operasyonlardaki ayarlamanın piyasa verimliliğini artırmak için gerektiğinde sürdürüleceği de belirtildi ve piyasa katılımcılarının koronavirüs riskine karşı da fonlama piyasalarının düzgün işleyişini desteklemeye yardımcı olmaları gerektiği söylendi.

Fed, geçen hafta piyasaları rahatlatmak için acil olarak 50 baz puan faiz indirimine gitmişti ve 17-18 Mart tarihinde yapacağı toplantı da en az 50 bp, piyasa beklentisine göre 75 bp daha indirime gitmesi bekleniyor.