09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Petrol fiyatlarında yaşanan deprem ve küresel ekonomiyi sarsan koronavirüs salgınına karşı Fed likiditeyi artırarak önlem almaya başladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yönergeleriyle uyumlu olarak yapıldığı belirtilen hamlede, New York Fed, bu hafta yapacağı gecelik ve vadeli repo ihalesi miktarlarını en az yüzde 50 artırdı.
New York Fed, bugünden başlayarak 12 Mart'a kadar gecelik repo üzerinden piyasaya verilen 100 milyar doları en az 150 milyar dolara çıkardığını duyurdu. 2 hafta vadeli operasyonlarda ise 20 milyarlık ihaleler en az 45 milyar dolara çıkarıldı.
New York Fed'in açıklamasında, ihalelerdeki miktar artışının rezerv arzının bol kalmasını sağlamak ve politika uygulamasını negatif etkileyebilecek para piyasası baskılarından kaynaklanacak riski bertaraf etmek için yapıldığı vurgulandı.
FOMC direktifleriyle uygun olarak yapılan operasyonlardaki ayarlamanın piyasa verimliliğini artırmak için gerektiğinde sürdürüleceği de belirtildi ve piyasa katılımcılarının koronavirüs riskine karşı da fonlama piyasalarının düzgün işleyişini desteklemeye yardımcı olmaları gerektiği söylendi.
Fed, geçen hafta piyasaları rahatlatmak için acil olarak 50 baz puan faiz indirimine gitmişti ve 17-18 Mart tarihinde yapacağı toplantı da en az 50 bp, piyasa beklentisine göre 75 bp daha indirime gitmesi bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!