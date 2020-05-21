İHA

Olay, 7 Mayıs’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Yolda yürüyen Nijerya uyruklu iş adamı Abımbola Obafemi Jackson K.’nın (46),caddede yürüdüğü sırada bir otomobil sürücüsü tarafından “sokağa dönüş” bahanesiyle yolu kesildi.

İHA'nın haberine göre, otomobilin aniden dönüş yapması ile geri geri giden Nijeryalı iş adamının önünden ve arkasından kendisine yanaşan 4 kişi, Abımbola Obafemi Jackson K.’nın arka cebinde bulunan ve içinde 150 dolar ile 5 bin 500 TL para ve ikamet izin belgesinin bulunduğu cüzdanı çaldı. Neye uğradığını şaşıran K., cüzdanının çalındığından habersiz yoluna devam ederken, biri otomobil sürücüsü 5 yankesici, tekrar geldikleri yönde dönerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan yankesicilik olayını daha sonra fark eden ve cüzdanının çalındığını anlayan Nijerya uyruklu iş adamı, polise giderek suç duyurusunda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek otomobilin plakasını tespit etti. Olayda kullanılan aracın plaka bilgileri üzerinden otomobil sahibinin Ali S. (26) olduğunu belirleyen ilçe polisi, zanlıyı 17 Mayıs’ta Beyoğlu’ndaki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yankesici, aynı gün polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis, otomobil sürücüsünü yakalayıp adali makamlara teslim ederken, sokak üzerinde Nijeryalı iş adamını önünden ve arkasından sıkıştırarak cebindeki cüzdanı çalan diğer 4 yankesicinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Nijerya uyruklu iş adamı Abımbola Obafemi Jackson K.’ya yönelik yankesicilik olayı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.