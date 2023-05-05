Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da fabrika sahibi ofisinde saldırıya uğrayarak öldürüldü! - Öne çıkan haberler

Fabrika sahibine ofisinde infaz!

İstanbul Arnavutköy'de otomobil yedek parçası üreten bir fabrikanın sahibi olan 60 yaşındaki Mehmet Şen, alacak verecek meselesi olduğu belirtilen saldırgan tarafından ofisinde öldürüldü

Giriş: 05.05.2023 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da fabrika sahibi ofisinde saldırıya uğrayarak öldürüldü! - Öne çıkan haberler
Fabrika sahibine ofisinde infaz!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de Erciyes sokakta meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşındaki Mehmet Şen, fabrikasındaki ofisine gelen bir kişi ile bir müddet konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı.

ZANLI 6 EL ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine, Mehmet Şen'e silahını doğrultan kişi 6 el ateş etti.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Mehmet Şen, göğsüne aldığı 3 mermi ile ağır yaralanırken saldırgan fabrikadan kaçarak kayıplara karıştı.

ÇALIŞANLAR KANLAR İÇİNDE BULDU

Silah seslerini duyan fabrika çalışanları Şen'i kanlar içinde buldu. Haber verilmesi üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan fabrika sahibi Mehmet Şen, yazılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatırken, saldırgan Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ve Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu saldırının üzerinden 6 saat sonra Sarıyer'de göz altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kadıköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Kadıköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Meloni, Hafter ile düzensiz göç meselesini görüştü
Meloni, Hafter ile düzensiz göç meselesini görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.