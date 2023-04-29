Eşini boğdu, kuzenini bıçakla öldürdü! Çifte vahşet!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi 1. Gülbaran Caddesi'nde bir evden sesler duyan çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
POLİS 2 CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI
AA'da yer alan habere göre eve giren ekipler, biri kadın 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
İNCELEMEDE BULUNULDU
Yapılan incelemenin ardından cesetler, ambulansla otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
KATİL ZANLISI, POLİSE TESLİM OLDU
Polise teslim olan şüpheli Y.Ö. verdiği ifadede, eşi S.Ö'yü boğarak, kuzeni M.T'yi de bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.