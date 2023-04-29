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Eşini boğdu, kuzenini bıçakla öldürdü! Çifte vahşet!

Diyarbakır'da, kan donduran bir olay yaşandı. Ergani ilçesinde bir kişi, eşini boğarak, kuzenini bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı Y.Ö., daha sonra gidip polise teslim oldu. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor

Giriş: 29.04.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Eşini boğdu, kuzenini bıçakla öldürdü! Diyarbakır'da çifte vahşet!
Eşini boğdu, kuzenini bıçakla öldürdü! Çifte vahşet!
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AA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi 1. Gülbaran Caddesi'nde bir evden sesler duyan çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

POLİS 2 CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI

AA'da yer alan habere göre eve giren ekipler, biri kadın 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

İNCELEMEDE BULUNULDU

Yapılan incelemenin ardından cesetler, ambulansla otopsi için Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KATİL ZANLISI, POLİSE TESLİM OLDU

Polise teslim olan şüpheli Y.Ö. verdiği ifadede, eşi S.Ö'yü boğarak, kuzeni M.T'yi de bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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