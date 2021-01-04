Elazığ’da feci kaza! Ölü sayısı 4’e yükseldi

İHA

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaya (65) idaresindeki 23 K 5497 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda Ali Yiğit (33) yönetimindeki su damacanaları yüklü 23 HT 937 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, her iki araçtaki 5 kişi yaralandı. Hafif ticari araçtaki su damacanaları yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobilde bulunan Makbule Kaya (68) ve Sevgi Sesveren (32) ile hafif ticari araçtaki Hüseyin Yiğit (24) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar Sude Sesveren (12) ile sürücü Yiğit'in hastanedeki tedavileri sürüyor.

Bu arada kazada hayatını kaybedenlerin Sude Sesveren'in annesi, dedesi ve anneannesi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma yeniden açıldı.