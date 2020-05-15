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Dolar/TL'de aşağı yönlü hareket sürüyor. Mayıs ayının ilk haftasında sert kayıp yaşayarak 7.25 üzerine çıkan kur, sonraki hafta tüm kayıplarını geri almakla kalmadı, 6.90 seviyesini zorlayarak nisan dönemi değerlerine döndü.

TL, son dönemde gelişmekte olan diğer ülke para birimlerinden daha iyi bir performans gösterirken bankacılar pozitif seyri Fed olmasa da diğer merkez bankalarından kısa vadede swap anlaşması yapılacağına dair iyimser beklentilere ve TCMB'nin rezervlerindeki düşüşün azalarak haftalık bazda 10 milyar dolardan 200 milyon dolara kadar gerilemesine bağlıyor.

15 Mayıs sabahı dolar/TL 6.90'dan el değiştiriyor

Haftanın son işlem gününde içeride bütçe dengesi, dışarıda ise ABD sanayi üretimi verileri ve perakende satışlar izlenecek.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü sert değerlendirmelerinin ekonomideki hızlı toparlanmaya dair umutları kırması küresel piyasalarda risk iştahını sınırladı.

Benzer şekilde küresel piyasalarda koronavirüs enfeksiyonlarının ikinci dalgasıyla ilgili endişeler de yakından izleniyor.