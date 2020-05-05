Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını sonrasında bazı sanayi kollarında üretim azaldı, bazılarında da tümüyle durdu. Lokanta, restoran, cafe, berber gibi işletmelerin faaliyetleri de geçici olarak durduruldu. Vatandaşlar, salgından korunmak için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor, evinde kalıyor.

Bu durum, doğal olarak elektrik ve doğalgaz tüketimini etkiledi. Sanayi ve ticarethanenin gaz ve elektrik talebi belirgin biçimde düştü. Konutlarda talep arttı; ancak bu ay havaların ısınmasıyla birlikte gaz talebinin bir miktar gerilemesi bekleniyor. Türkiye’nin günlük gaz talebi, 80-90 milyon metreküp aralığında seyrediyor.

FATURA ŞİKAYETLERİ ARTTI

Peki, doğalgaz sektöründe neler oluyor? Aboneler ne istiyor? Neden şikayet ediyor? Bu soruların ardına düştük ve PALMET Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray’a sorduk. Samuray, son dönemde fatura şikayetlerinin arttığını belirterek, salgın sonrasında abone davranışlarında görülen “yeni” alışkanlığı da paylaştı. Bazı abonelerden gece saat 03.00’te ya da 04.00’te fatura şikayetleri almaya başladıklarını kaydeden Samuray, “Ben, şikayetleri tek tek okurum. Aboneler, gece bazen saat 03.00’te, bazen saat 04.00’te fatura şikayeti mesajı gönderiyor. Demek ki gece oturuyor ve şikayetini yazıyor. Bu durum, bugüne dek görülmemiş bir şeydi. Abone, davranışlarında görülen en yeni değişiklik bu” dedi.

Samuray, bunun Ramazan ayıyla bir ilgisi olmadığını, Ramazan öncesinde başladığını vurguladı.

TAHSİLATLAR DÜŞÜYOR

Doğalgaz ve elektrik şehiriçi dağıtım şirketleri, abonelerine salgın döneminin faturalarını gönderdi. Elektrik ve doğalgazda tahsilatlar salgın öncesine göre düştü. Samuray, dağıtımını yaptığı bölgelerde de tahsilatın düştüğünü belirterek, “Mart dönemi faturalarında tahsilatta bir miktar gerileme oldu” dedi.

HABERTÜRK’ün gaz sektörü temsilcilerinden aldığı bilgiye göre Türkiye genelinde gazda fatura tahsilatı “çift hane”li düşüş gösterdi.

ZORDA OLANA DESTEK

Samuray, abonelerden gelen talep, şikayet ve önerilerle çok yakından ve bizzat ilgilendiğini belirerek, “Ödeme zorluğu çeken abonelere gereken kolaylığı gösteriyoruz. Abonelere, gereken destek veriliyor. Hiçbir aboneyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Vatandaşın gazını kesmemek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

KONUTTA VE 1000 TL’YE KADAR BORCU OLAN İŞLETMELERDE KESME YOK

Peki, faturasını ödemediği için abonenin gazı kesiliyor mu? Gaz sektörü temsilcileri, salgın süresince doğal gaz borcunu ödeyemeyen konut tüketicileri ile 1000 TL’nin altında borcu olan küçük ticarethanelerde doğalgaz kesintisi yapılmadığını vurguladı.