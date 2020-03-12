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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) aldığı kararla, kasım başında başlayan takvim doğrultusunda yapılan kongreler, 1 Mart'ta Afyonkarahisar, Yalova ve Kocaeli'deki seçimlerle sona erdi. Türkiye genelinde 935 ilçe ve 80 il başkanının belirlenmesiyle, gözler 28-29 Mart'ta 37. Olağan Kurultay'a çevrildi. Ancak ocak ayında belirlenen kurultayın şimdi tüm dünyaya ekileyen koronavirüsün Türkiye'de çıkmasıyla ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

İLK AÇIKLAMA SEYİT TORUN'DAN GELDİ

Tartışılan kurultay tarihiyle ilgili ilk açıklama dün akşam genel merkezde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. İlk olarak virüsle ilgili önlemlere değinen Torun, koronavirüs ve korunma yöntemleriyle ilgili CHP'li büyükşehir belediyelerine bildirge gönderdiklerini söyledi.

Torun, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamda yaşamaları, özellikle kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde belli hijyenik ortamların sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması için bir bildirge gönderdik. Zaten biz göndermeden de Ankara, İstanbul, İzmir gibi birçok belediyemiz bu konuda tedbirleri almışlardı. Özellikle toplu taşıma araçlarında, Metroların giriş ve çıkışlarında kısacası vatandaşımızın çok yoğun kullandığı alanları steril hale getirdiler ve çalışmaları da devam ediyor" dedi.

KURULTAY ERTELENECEK Mİ?

Torun, 28-29 Mart tarihlerinde yapılması planlanan CHP kurultayına ilişkin de "Kurultayın ertelenmesi veya iptal olması gibi bir süreç şu an için konuşulmadı. Ama şuan bununla ilgili netleşmiş bir konu yok" diye konuştu.

MUHARREM SARIKAYA: CHP’NİN KURULTAYI DA RİSKTE

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da, bugünkü yazısında bu endişeyi şöyle dile getirdi:

"Dün RTÜK adaylarını belirlemek ve gündeme gelecek torba yasa ile ilgili tavır geliştirmek için toplanan CHP’nin kapalı grup toplantısının gündemi de Koronavirüs idi…

AK Parti cephesinde durum buyken, aynı saatlerde dün RTÜK adaylarını belirlemek ve gündeme gelecek torba yasa ile ilgili tavır geliştirmek için toplanan CHP’nin kapalı grup toplantısının gündemi de Koronavirüs idi…

GRUPTA KORONA ÖNLEMLERİ

CHP’li doktor milletvekili Ali Şeker, olan enfeksiyon hastalıkları da alanı olduğu için bilgi aktarmış.

Diğer doktor milletvekilleri de nelerle karşılaşılabileceği, nasıl tedbir alınması gerektiği konusunda bilgi aktarmış.

CHP’deki en büyük kaygı, bu ay sonunda yapılacak Büyük Kurultay…

Henüz bir iptal söz konusu değil.

Ancak, vaka sayısının artması ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun çok sayıda insanın bir araya gelmesini yasaklayan bir kararının olması halinde ertelemenin olabileceğinin altı çiziliyor."