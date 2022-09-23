Caninin ifadesi ortaya çıktı! "Cinayeti Hannas işledi!"

İstanbul Başakşehir ve Küçükçekmece´de işlediği seri cinayet ve yaralama olaylarının ardından iki polisi yaralayan Güven Güler, saklandığı viyadük altında yakalanmıştı.
"HANNAS SİLAHI ÇEKTİ"
DHA'da yer alan habere göre şüpheliler Güven Güler, ve olay gecesi kullandığı araçtaki Nevzat A., Uğur U, ve Ferdi T. Küçükçekmece Adalet Sarayı´na sevk edildi. 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan Atilla Ü. de adliyeye sevk edildi.
"UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM"
Burada Cumhuriyet savcısına verdiği ifade de Güler, "Ergül Maden benim mahalleden samimi arkadaşımdır. Olay gecesi muhabbet etmek için eve çağırmıştım. Normalde de sürekli gelir giderdi. O geldiğinde evde kimse yoktu. Ben normalde uyuşturucu madde kullanırım ama birlikte evde iken kullanmadık.
"CİN KABİLESİNİN REİSİNİ GÖRÜYORUM"
Ben 3-4 ay kadar önce Metin Güler isimli amcam tarafından silahla vurulmuştum. O günden sonra "Hannas" denilen cin kabilesinin reisini görmeye başladım. Bununla alakalı tedavi de görüyorum.
"HANNAS, ERGÜL'Ü VURDU"
Benim Ergül ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Olay gecesi de tartışmadık. "Hannas" dediğim bu varlık silahı çekti. Ergül'ü vurdu. Neresinden vurduğunu hatırlamıyorum. Silah Ergül'ün silahıydı. Ardından ben evden çıktım" dedi.
AMACININ ZİYARET OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Bir süre sonra arkadaşı Ayhan Meşegül'ü ziyaret etmek istediğini farklı bir amacının olmadığını söyleyen şüpheli Güler, "Ayhan´ı da yine mahalleden tanırım, arkadaşım olur. Beni çok sever, aramızda bir husumet yoktur. Saat gece 11-12 sıralarında ben Uğur isimli arkadaşımı arayarak Ayhan Meşegül'ün evine götürmesini istedim. O da Nevzat ile birlikte araçla evin önüne geldi. Benim yanımda Ferdi ve Atilla da geldi. Onlara "Gelin Ayhan ağabeyin yanına gideriz, hem de birlikte otururuz" dedim.
"O SIRADA SİLAH SESİ DUYDUM"
Ardından beşimiz birlikte Ayhan´ın evinin önüne gittik. Ferdi ve Uğur'a "Ben gidip müsait mi diye bakayım, sonra size haber veririm" dedim. Atilla ile onlara göre daha samimi olduğumdan o da benimle geldi. Kapıyı Ayhan'ın babası Celal açtı. Atilla, Celal´i görünce aşağıya indi. Ayhan ağabeyi sordum. O da evde olmadığını söyledi. O sırada silah sesi duydum. Celal'in düştüğünü görünce kaçtım. Evde başka kimse olup olmadığını bilmiyorum. Ardından diğerlerinin yanına döndüm. Diğerlerinin sesleri duyup duymadığını bilmiyorum. Onlara Ayhan ağabeyin evde olmadığını söyledim" dedi.
"POLİSİN EVİMİN ÖNÜNDE OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"
İfadesinin devamında şüpheli Güven Güler, "Atilla ya, 'Keyfim yok, gel biraz takılalım' dedim. Bu sırada olaylarda kullanılan silah benim belimde idi. O Sırada beni mahalleden biri arayıp polislerin evimizin önünde olduğunu söyledi. Ben de korktuğum için amcam Hacı Güler´in evine gidip sığınmak istedim. Amcamın kapısını çaldım.
"HANNAS, YENGEME, AMCAMIN KIZI VE EŞİNE ATEŞ ETTİ"
Saat geç olduğu için beni eve almak istemedi. Üst katta oturan Sevim Tepe kapıyı açtı. İçeri davet etti. Bana olayları sordu. Adem Tepe de yanında idi. Daha sonra Güllü Güler yanımıza geldi. Polislerin niye geldiğini sordu. Ben de bilmediğimi söyledim. Daha sonra olayları tam hatırlamıyorum. Ancak "Hannas" dediğim varlık Güllü Güler isimli yengeme, amcamın kızı Sevim Tepe ve Adem Tepe'ye ateş etti. Ben etmedim. Nasıl ve nerelerinden vurulduklarını bilmiyorum. Ardından korkup kaçtım. Atilla bana seslerin ne olduğunu sordu. Ben de "Bilmiyorum, tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Beni yalnız bırakma" dedim. Atilla da itiraz etmeyip benimle geldi" diye ifade verdi.
"HANNAS SİLAHI ALIP POLİSLERE ATEŞ ETTİ"
Daha sonra Aksaray´da Bekir isimli arkadaşını ziyaret etmeyi düşündüğünü ancak kendisini polislerin durdurmak istediğini anlatan şüpheli Güler, "Polis memurlarından biri bana "Kenara geç" diye söyledi. O esnada `Hannas´ silahı alıp onlara ateş etti. Ben polis olduklarını bilsem asla böyle bir hareket yapmazdım. Buna karar veren Hannas'tır. Benim memurlara yönelik herhangi bir kinim yoktur. Ardından Atilla ile beraber kaçtık. Atilla'yı kaybettim.
"TAKSİCİYİ VURMAKTAN VAZGEÇTİM"
Yolun karşısından bir taksiye bindim, Şahintepe'ye gitmek istedim. Taksiciye sürekli sesler geldiğini söyledim. İçimden seslerin taksiciyi öldür dediğini anlattım. Yolda çevirme vardı. Taksici o çevirmeye takılmayınca ben bir anda üzüldüm, taksiciyi vurmaktan vazgeçtim. Daha sonra beni Şahintepe'ye bıraktı. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Bu cinayetleri işleyen "Hannas" dediğim varlıktır" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!