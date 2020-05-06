İstanbul Pendik’te bir apartmanın çatı katında boynundan iple asılarak öldürülmüş halde bir karga bulundu. Olayı gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
İHA'nın haberine göre, dehşete düşüren görüntü geçen gün öğle saatlerinde boş bir apartmanın çatı katında kaydedildi. İpin ucunda ölü bir karga sallanıyordu. Durumu gören karşı apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Karganın asıldığı binanın yan tarafındaki apartmana giren ekipler, çatı katına çıkarak kargayı aşağı indirdi. Olayı gören vatandaşlar pencere ve balkonlarına çıkarak tepkilerini gösterdi.
'BU DURUM BİR VAHŞET, AKILALMAZ BİR DURUM'
İtfaiye erleri ile birlikte kargayı kurtaran Erdoğan Orhan isimli bir vatandaş, “Biz sabah evimizin penceresinden baktığımızda komşularımızla birlikte böyle bir görüntü ile karşı karşıya kaldık. Bu durum bir vahşet, akılalmaz bir durum. Bu bir kuş, köpek ya da hayvan, sonuçta can. Bunun olması mümkün değil. Bu duruma göz yuman insanlar nasıl insanlar akıl alacak gibi değil. Başka bir durum karşısında insanlar tepki gösterebiliyorlar ama böyle bir durumda neden sessiz kalıp vakit ayırmıyorlar bu durum çok utanç verici bir şey” dedi.
Kargayı iple asan kişiler ise henüz tespit edilemedi. Karganın boynundan iple asılarak öldürüldüğünü sosyal medyada görenler duruma büyük tepki gösterdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!