Çatal Adası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen sahil güvenlik botu bölgeye gitti.

AA'nın haberine göre, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından geri itilen lastik botta tespit edilen 41 sığınmacı kurtarılarak limana getirildi. Sığınmacıların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.