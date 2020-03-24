İçişleri Bakanlığı, Bingöl’de ‘Kapan-9 Karer’ operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 20 güvenlik görevlisi görev alıyor.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Jandarma Genel Komutanlığı, bugün sosyal medya hesabında yayınladığı videoda operasyonların kararlıkla devam ettiğini duyurdu.

Öte yandan hesapta, “Bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan “KAPAN-9 KARER” Operasyonu devam ediyor” bilgileri paylaşıldı.