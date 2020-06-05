Bakan Albayrak: İstihdam konusunda çok ciddi bir paket hazırlanıyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da ekonomistler ve bazı medya mensuplarıyla bir araya geldi. Habertürk TV Ekonomi Müdürü Serdar Kuter'in de katıldığı ve Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde saat 11:00 sıralarında başlayan toplantıda Bakan Albayrak ekonomistlerin sorularını yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, toplantıda, "Türkiye bu 3 ayda yeni sistemin de getirdiği katkı ile bir çok anlamda pozitif ayrıştı. Çok dinamik bir süreç. Aktif olunması gereken bir süreç. Kararlı güçlü adımlar attık. 2. çeyrek büyümesinde de Türkiye en az etkilenen ülke olacak. 3. çeyrek ve 4. çeyrekle birlikte daha olumlu bir şekilde bu yılı geride bırakacağız. Dünyanın üzerinden kamyon geçerken bize motorsiklet çarptı” diyeceğiz belki ilerde. Attığımız, atmakta olacağımız adımlar da var." ifadelerini kullandı. Soru cevap kısmında öne çıkan sorular ve cevaplar şöyle:

"ÖNCELİĞİMİZ BÜTÇE DENGESİ DEĞİL İSTİHDAMI KORUMAK"

Yüzde 3 bütçe açığı hedefi ve dövize olan taleple ilgili soruya Bakan Albayrak, "2020 yılı için tahminlerimizi yaparken normal bir döneme göre hesapladık. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu ortamda Bütçe dengesi performansı önceliğimiz değil. Önceliğimiz istihdamı korumak." şeklinde yanıtladı ve ekledi.

- Döviz talebi yoğunluğu görmüyorum. Altın talebi dünyanın her yerinde olduğu gibi arttı. Altına yönelik talep hafif hafif yavaşlamaya başladı. Küresel kaynaklı bir krizde Türkiye ilk defa enflasyon faiz ve kur denkleminde kontrolü kaybetmedi. Faiz, kur ve enflasyonda istikrardan vazgeçmeyeceğiz. Alternatif yatırım araçları ön plana çıktı.

Soru: Kısa çalıma ödeneği devam etmesi ve işten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

- İstihdam konusunda çok ciddi bir paket hazırlanıyor. Tüm paydaşların inisiyatif aldığı destek verdiği bir resim ortaya koyacağız. Bu ay içinde gelişmelere sahip olacağız.

Soru: Kredi paketleri konusunda vergi indirimi de olur mu?

- Vergi affı gibi algılanacak konulara ben hep karşı oldum. Yapılandırmalar konusunda adımlar atılmıştı. İhtiyaç dahilinde her türlü adım atabiliriz. Şu anda somut bir şey yok.

Soru. Büyüme iç talep kredi mekanizması. Salgın uzarsa ne kadar sürdürülebilir. Finansal olarak riskler yaratabilir mi?

- Şuan dünyanın içinden geçtiği süreçle ilgili farklı yorumlar var. Yeni normalin ne olacağını kimse yüzde 100 bilmiyor. Türkiye için pozitif bir fırsat penceresi açıldı. Konut için İlk 2 günde çok ciddi bir talep oldu. Hormonlu değil doğal büyümeyi destekleyecek yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye için fırsatlar tehditlerden daha fazla. Yüzde 32 borç stoku dünyada gelişmekte olan ülkelerden kimsenin tutturamadığı bir oran. Gelişen ülkelerin çoğu yanına yaklaşamıyor. Büyüme hedeflerini güncelliyoruz. İlk defa Tarihin en büyük ekonomik krizinin içinde Türkiye müthiş bir tecrübe ortaya koyuyor.

Soru: Kredilerde ilk sinyaller nedir? İstihdam kalkanında detaylar ne olacak?

- Konut kredisi ile ilgili 2 günde 15 bini geçtik. Fahiş bir fiyat olmaması konusunda kararlıyız. Kötü niyetli olanlara karşı çok net tavır koyacağız. Devir fırsatçılık yapma dönemi değil. Şikayetleri yakından takip ediyoruz.

Soru: Altın ve Döviz konusunda vergi sonrası sermaye kontrolümü geliyor şeklinde eleştiriler gelmişti. Buna yorumunuz nedir?

- Bağımsız bir ülkeyseniz o ülkenin para biriminin itibarını korumalısınız. Dünyada Türkiye kadar sermaye hareketi rahatlığı kolaylığı olan ülke var mı? Bu kadar hızlı işlem yapılabilen kaç ülke var? Ben anlatmaktan yoruluyorum. Belli dönemlerde finansal güvenlik konusunda tedbir almak gerekiyor. Türk varlıkları daha cazip kılmak için çalışmaya devam edeceğiz.

- Faizlerdeki düşüşün reel sektörün rahatlamasında olumlu etki ettiğini görüyoruz. Faiz ikliminin oluşturduğu fırsat büyümeye katkısı olacaktır. Enflasyonda güçlü bir disiplinin meyvelerini alacağız. Enflasyonda 8,5 hedef gerçekleşebilir bir hedef. Maliye politikalarının öne çıkacağı bir dönem olacak

Soru: Swap konusunda hangi noktadayız?

- Biz her ülke ile güçlü adımlar atıyoruz. Atmaya devam edeceğiz. Döviz borçluluğu gittikçe azalıyor. Dolarizasyon tersine dönmeye başladı. Bu süreç başladı. Etkilerini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Dolarizasyonun terse döndüğü bir dönemde 2021’de çok farklı bir tablo çıkacak.

Soru: Ekonomik hedeflerde revizyon var mı?

- Güncelleme konusunda çalışıyoruz. Acele etmiyoruz. Sağlıklı olsun. Zamanlamasından ziyade gerçekliği daha önemli. İstihdam kalkanı konusunda çizilen çerçeve bugüne kadarki en geniş en kapsamlı olacak. Cesur adımlar atılması gereken bir dönemdeyiz.

- Bankalarla periyodik olarak toplanıyoruz. Gayet verimli bir toplantı oldu. Yeni normale herkes adapte olmalı. Ülke olarak adapte olacaksak sektörlerde olacak. Bankalarımızla aynı düşünüyoruz ama uygulama konusunda hızlı adapte olanlar öne geçecek. Olağanüstü dönemler olağanüstü tedbirler getirecek. Normalleştikçe alınan tedbirler de normalleşecek. Her baş ağrısına aspirin dönemi bitti. Farklı şeyler yapıp farklı sonuçlar yapmalıyız. İş dünyası reel sektör bankacılık sektörü için geçmiş alışkanlıklar dönemi bitti. Böyle bir dönem yok artık. Bu yaklaşım değişecek. Birilerini üzüyoruz. Bu yeni normali doğru okuyanlar kazanacak.