Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Anayasa Mahkemesi, FETÖ’nün gizli haberleşme ağı ByLock’un yargılamalardaki delil durumuna ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, ByLock verileri nedeniyle FETÖ üyeliğinden mahkum edilen bir kişinin hak ihlali talepli başvurusunu reddetti

Fevzi Çakır'n haberine göre, AYM oybirliğiyle aldığı bu kararıyla ByLock verilerinin yargılamada delil kabul edileceğini bir kez daha vurgulamış oldu.