İHA

İstanbuly Ümraniye'deki Dudullu OSB'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Kaya, deponun önünde durdukları için uyardığı iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

Olay, 12 Mayıs Salı günü saat 01.45 sıralarında, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir deponun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı gece önceki saatlerde depo önüne araçla gelip bekleyen 2 kişi, deponun güvenliğinden sorumlu özel güvenlik görevlisi Murat Kaya ve diğer görevliler tarafından uyarıldı.

YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Uyarının ardından oradan ayrılan şahıslar, bir süre sonra aynı araçla tekrar deponun önüne geldi ve daha önce kendilerini uyaran güvenlik görevlisi Murat Kaya'nın üzerine 5 el ateş ederek otomobille uzaklaştı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı haldeki Kaya'yı ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özel güvenlik görevlisi Murat Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin Murat Kaya'nın öldürülmesi olayıyla ilgili çalışmaları neticesinde şüpheliler, Kartal'da bir adreste suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Polisin gözaltına aldığı 2 kişi, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Katil zanlılarından Taha B.'nin (26) uyuşturucu, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit; Denizcan A.'nın (26) ise uyuşturucu, mukavemet gibi suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin plakası olmayan beyaz renkli lüks bir araçla olay yerine geldikleri, güvenlik görevlisi Murat Kaya’ya ateş edip kaçtıkları, Kaya’nın da can havliyle kendini kurtarmak için kulübenin arkasına doğru gittiği görüldü. Görüntülerin devamında ise, yaralı haldeki Kaya’nın sedyeyle olay yerine gelen ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldüğü izlendi.