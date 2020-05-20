AA

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan Atilla Ödünç'e müdahale etti.

AA'nın haberine göre, diğer sürücünün yara almadığı kazada Ödünç, ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ödünç'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.