16 yaşındaki Kıvanç'ı döverek öldürdüler!

Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir parkta, 15 Mayıs'ta 3 kişi tarafından, iddiaya göre kız meselesi yüzünden feci biçimde darp edilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın (16) cenazesi yakınlarına teslim edildi.

İzmit'teki bir parkta 15 Mayıs'ta 3 kişi tarafından darp edilerek ağır yaralanan Kıvanç Uman, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede dün yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan yaşları küçük 3 şüpheli tutuklanmıştı.