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16 yaşındaki Kıvanç'ı döverek öldürdüler!

Kocaeli'nde, iddiaya göre kız meselesi yüzünden 3 kişinin darp etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi 16 yaşındaki Kıvanç Uman'ın cenazesi toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan yaşları küçük 3 şüpheli tutuklanmıştı

Giriş: 20.05.2023 - 16:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: 16 yaşındaki Kıvanç'ı Kocaeli'nde döverek öldürdüler!
16 yaşındaki Kıvanç'ı döverek öldürdüler!
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AA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir parkta, 15 Mayıs'ta 3 kişi tarafından, iddiaya göre kız meselesi yüzünden feci biçimde darp edilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın (16) cenazesi yakınlarına teslim edildi.

EVİNE GÖTÜRÜLÜP HELALLİK ALINDI

AA'da yer alan habere göre Kozluk Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Uman'ın çiçeklerle donatılan cenazesi, Kozluk Camii'ne götürüldü.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Uman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda defnedildi. Gencin yakınları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

YAŞLARI KÜÇÜK 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İzmit'teki bir parkta 15 Mayıs'ta 3 kişi tarafından darp edilerek ağır yaralanan Kıvanç Uman, tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede dün yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan yaşları küçük 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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