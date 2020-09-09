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Batman'da zabıtadan masalara 'sosyal mesafe' kelepçesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kahvehane kültürünün oldukça yoğun olduğu iller arasında yer alan Batman'da pandemi ile birlikte çay ocaklarına yönelik tedbirler artırıldı. Tehlikeli tırmanışın yaşandığı bu günlerde son olarak çay ocaklarındaki sehpalar da sosyal mesafeye uygun hale getiriliyor. Kişiler arası en az 1.5 metre uzaklık kuralına uyulması amacıyla çay ocaklarında bulunan sehpa ayakları zabıta ekiplerince birbirine kelepçeleniyor

09.09.2020 - 14:03 | Güncelleme: ABONE OL
batman sosyal mesafe
HABERTURK.COM

Batman'de belediye zabıta ekipleri, pandemi tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlamak için kahvehane ve çay ocaklarındaki sehpaları birbirine kelepçeliyor.

Batman Belediye Zabıtası, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kahvehane kültürünün oldukça yoğun olduğu iller arasında yer alan Batman'da çay ocaklarının sehpaları sosyal mesafeye uygun hale getiriliyor.

Kişiler arası en az 1.5 metre uzaklık kuralına uyulması amacıyla çay ocaklarında bulunan sehpa ayakları birbirine kelepçeliyor. Durumdan oldukça memnun kaldıklarını ifade eden vatandaş ve esnaf, belediyenin halk sağlığı için yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını dile getiriyor.

Belediye Başkan Vekili ve Vali Hulusi Şahin, vatandaşların sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına uyulmasının sağlık açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Çay ocağı işletmecileri, sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralının çok önemli olduğunu, kelepçeli masa uygulaması sayesinde müşterilerin kendilerini güvende hissettiklerini söylüyor.

Çay ocakları iş yeri sahibi ve müşterilere sözlü ve yazılı bilgilendirmede bulunan zabıta ekipleri ayrıca, iş yeri girişlerine; alanın metrajı, sosyal mesafe kuralları bilgilerini içeren ve metrekare cinsinden kişi sayısının yer aldığı afişler asıyor.

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